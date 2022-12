Un club spagnolo ha un’offerta pronta per provare a strappare Amrabat alla Fiorentina

Dopo le tre incredibili prestazioni con il suo Marocco nel girone eliminatorio del Mondiale di Qatar 2022, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è diventato l’uomo del momento: adesso molti top club europei sono pronti a fare carte false per lui. Nei primi 3 mesi con la maglia viola addosso aveva già dimostrato di essere tutt’altro giocatore di quanto fatto vedere la passata stagione ma ora la vetrina mondiale ha gli permesso di finire sotto gli occhi di tutti.

E dopo le voci dei giorni scorsi su forte interesse per lui del Liverpool di Jurgen Kloop, che secondo quanto emerso sarebbe rimasto stregato dal numero 34 viola, questo pomeriggio c’è da registrare anche quello di un club spagnolo. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Elconfidencial.com Amrabat, giudicato come un Sergio Busquets ma migliorato, sarebbe in cima alla lista dei desideri del Siviglia di Monchi: secondo quanto emerso l’ex ds della Roma sarebbe pronto a recapitare un’offerta alla Fiorentina già durante la sessione di mercato invernale.

Come sottolineato anche da Daniele Pradè dopo l’amichevole contro l’Arezzo la Fiorentina, almeno per adesso, non ha assolutamente intenzione di privarsi del marocchino, rinunciando a priori a qualsiasi tipo di trattativa.