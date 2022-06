Un colpo a reparto: Fiorentina pronta ad accontentare Italiano

Il calciomercato della Fiorentina si appresta ad entrare nel vivo. A pochi giorni dal ritrovo a Firenze prima dell’inizio del ritiro di Moena, la società viola non ha ancora piazzato nessun acquisto per rinforzare la rosa di Italiano. Ma è questione di giorni prima che arrivino i primi, dato che sono ben tre le trattative indirizzate e ormai prossime alla chiusura.

Un colpo per reparto: Dodo sulla fascia destra della difesa gigliata, Mandragora in cabina di regia e Jovic in attacco. Per tutti e tre gli affari la Fiorentina sembra ormai in dirittura d’arrivo e presto potrebbe arrivare addirittura l’ufficialità.