Un colpo e mezzo già messi a segno per gennaio. E l’arrivo di Ikoné non esclude quello di Berardi

Il mercato di gennaio sarà quantomai fondamentale per la Fiorentina, che ultime giornate del girone d’andata permettendo si sta muovendo con decisione nelle zone alte della classifica. Il primo colpo è praticamente già fatto, quel Jonathan Ikonè in arrivo da Lille per 15 milioni.

Ma l’approdo in riva all’Arno di Ikonè non esclude quello di Berardi. Secondo calciomercato.com, infatti, Commisso è ancora in attesa di una risposta dal Sassuolo rispetto all’ultima offerta di 22 milioni più 5 di bonus presentata dalla Fiorentina.

I due esterni, ma senza dimenticare la necessità di un vice-Vlahovic. Su questo fronte c’è ottimismo per l’operazione Borja Mayoral, per il quale il Real Madrid ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Pradè e Burdisso però non vogliono perdere tempo e stanno già lavorando per il futuro, quando Vlahovic non sarà più un giocatore della Fiorentina. Il suo successore è stato individuato in Darwin Nundez del Benfica, ma la concorrenza è molto agguerrita.