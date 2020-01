Un compleanno con la Fiorentina nel destino?

Oggi compie 22 anni Patrick Cutrone, obiettivo di mercato della Fiorentina. Quanto sia lui l’attaccante in cima alla lista dei dirigenti gigliati però, è tutto da verificare. Quello che è ormai chiaro è che la Fiorentina sta temporeggiando per chiudere l’affare. E dietro a questa scelta potrebbero esserci un mare di motivi. Il Wolverhampton è disposto a cederlo dopo appena sei mesi, facendo magari uno sconto sulla cifra sborsata al Milan in estate. La Fiorentina osserva sorniona e se dovesse chiudere davvero per Cutrone, lo farebbe in prestito con diritto di riscatto. E in base all’andamento dell’ex rossonero, in estate deciderebbe se riscattarlo o meno.

L’intesa tra i due club non c’è ancora, ma l’impressione generale è che la Fiorentina stia aspettando a chiudere l’acquisto di Cutrone perché in attesa di altre soluzioni. Quali sarebbero? Petagna in primis, ma anche Piatek è un nome gradito. Non è da escludere neanche l’esistenza di un Mister X, il cui nome non è ancora trapelato. E che la Fiorentina sta trattando, tenendo il giocatore del Wolverhampton in stand-by. Nel frattempo Cutrone aspetta e festeggia il suo compleanno in Premier League, ma presto il suo futuro potrebbe essere in Serie A e a tinte viola.