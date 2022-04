Qualche problemino della vigilia per il Napoli che rischia di perdere un centrale titolare come Rrahmani, all’andata decisivo con il gol dell’1-2: per lui infatti assenza dalla rifinitura di stamattina a causa di sintomi influenzali. Da capire anche tramite le parole di Spalletti e le sue scelte poi di domani, se la difesa azzurra sarà costretta a cambiare volto ulteriormente dopo aver già perso nelle settimane scorse Di Lorenzo.