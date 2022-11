Un contributo di gran lunga al di sotto dei 27 milioni spesi: e ora Gonzalez rischia anche il Mondiale?

Dopo un anno e mezzo di militanza un primo bilancio su Nico Gonzalez si può fare ed è, ahinoi, piuttosto impietoso soprattutto se paragonato con i 27 milioni che è costato il suo cartellino. Come ricorda Repubblica infatti, l’argentino quest’anno ha giocato 90 minuti solo a Lecce ed è sceso in campo da titolare in Conference solo all’andata col Twente e al ritorno con gli Hearts: 4 le reti in totale ma un’assenza continuativa e snervante, prima per la tallonite, poi per un presunto guaio muscolare che però dal breve report comunicato dalla Fiorentina non era concretizzabile in niente di particolarmente grave. Un po’ il male al tallone, un po’ il mal di Mondiale, scrive il quotidiano, dato che la paura di non essere al top per la kermesse in Qatar c’è e vale un po’ per tutti: il problema per Gonzalez però è che con il bassissimo minutaggio messo insieme finora, il rischio di restare fuori dai convocati è altrettanto alto. Ed anzi, con il forfait di oggi e due sole gare rimaste per tornare in campo, l’esterno potrebbe essere tagliato da Scaloni, che ha già fatto sapere di voler portare con sé solo elementi pronti per giocare fin dalla prima gara.