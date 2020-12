Un cronometro che continua a correre inesorabilmente e un digiuno molto pericoloso

Quarantaquattro giorni, sei partite, 628 minuti effettivi. Questo il tempo trascorso dall’ultima volta che un attaccante della Fiorentina ha segnato un gol in questa stagione. Era il 28 ottobre quando Josè Maria Callejon firmava il 2-0 viola contro il Padova in Coppa Italia. Da quel momento in poi, a “salvare” la squadra gigliata son stati i gol di difensori e centrocampisti. Un’eternità vissuta dagli attaccanti viola tra gol sbagliati a tu per tu con il portiere e davvero poche occasioni per poter segnare.

E i dati infatti parlano chiaro: tra Coppa Italia e Serie A la Fiorentina è la squadra (insieme all’Hellas Verona) che segna di meno con i suoi attaccanti. In attesa di un mercato di gennaio che potrebbe vedere cambiamenti sostanziosi nel reparto offensivo viola, Vlahovic & Co. sono chiamati a quattro partite fondamentali per il proseguo della stagione viola. Fermare il cronometro dell’astinenza da gol il prima possibile, per ritrovare un sorriso che in campionato manca da troppe partite.