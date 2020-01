Un Cutrone per due

La Fiorentina ha il suo centravanti che tanto è mancato nella prima parte di stagione. Patrick Cutrone si sta infatti rivelando un giocatore determinante non soltanto per i gol, come quello segnato all’esordio da titolare in Coppa Italia contro l’Atalanta, ma anche per i suoi movimenti e l’energia, sottolineata anche dal dg viola Joe Barone, che mette in campo. Nella gara di ieri sera a Napoli infatti pur non segnando il giovane attaccante si è rivelato importante con il suo dinamismo in area, un dettaglio che in tempi recenti nelle dinamiche viola era sicuramente mancato. Ecco quindi che Cutrone diventa importantissimo per la Fiorentina per convinzione e energia, per gol e movimenti, un attaccante che vale davvero “per due”, parodizzando il titolo di un classico film natalizio. Insomma, l’attaccante pronto di cui aveva bisogno la Fiorentina si sta rivelando sempre più fondamentale per più motivi.