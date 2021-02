Un derby sudamericano per un posto in difesa!

Come sottolinea il Corriere dello Sport, se tutto va all’incastro nel modo giusto, la Fiorentina domani a Genova si presenterà con Milenkovic, Pezzella e Quarta a protezione di Dragowski, e il dubbio riguarda il centro-sinistra dove c’è un derby sudamericano tra l’argentino ex River Plate e Igor: favorito il primo che ha guadagnato e sta guadagnando spazio e considerazione con una serie di prestazioni all’altezza, ma si torna al discorso di partenza e non ci sarebbe niente da meravigliarsi se la spuntasse l’ex Spal.

