Un destino ancora a forti tinte viola: Per Pezzella è pronto un rinnovo e un futuro da bandiera

Secondo quanto riporta Corriere Fiorentino, la Fiorentina non vuole privarsi di German Pezzella tant’è che il rinnovo di contratto sarebbe veramente imminente. Napoli, Roma e soprattutto Valencia erano interessate, ma l’argentino toccherà quota 100 presenze con la maglia della Fiorentina all’inizio della prossima stagione: solo Chiesa ne ha di più. Dopo le difficoltà iniziali, complici anche guai fisici, e dopo l’esperienza del contagio, Pezzella è stato uno dei migliori giocatori della squadra viola, guidando il reparto difensivo che è risultato il migliore dopo la ripartenza e che Iachini ha chiesto di confermare in blocco. E poi c’è la fascia di Davide Astori, un elemento che lega German a Firenze e viceversa. Pezzella come Passarella e Gonzalo, dunque, continuando la tradizione dei grandi difensori argentini… che sono diventati anche un po’ fiorentini.

0 0 vote Article Rating