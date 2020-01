Un difensore accostato alla Fiorentina… ma più vicino al ritorno in patria

Nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato alla Fiorentina, come soluzione low cost per la difesa. Stiamo parlando di Marcos Rojo, centrale del Manchester United ormai in uscita dai Red Devils. Secondo quanto riporta il portale Tnt Sport, però, Rojo sembra più propenso ad un ritorno in patria, quindi in Argentina, con l’Estudiantes fortemente interessato a lui. Per questo motivo, come sappiamo, la Fiorentina preferirà virare su altri obiettivi come ad esempio Juan Jesus, qualora dovesse davvero arrivare un rinforzo in difesa.