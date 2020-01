Un difensore è in uscita dalla Fiorentina, su di lui c’è il Genoa

Secondo quanto riporta il quotidiano genovese “Il Secolo XIX” il Genoa sarebbe alla ricerca di un difensore. Uno dei nomi in lista per la squadra di Nicola è Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina che fino ad ora non ha trovato molto spazio in maglia viola, collezionando solo 5 presenze. L’operazione è comunque tutta da valutare, vista anche la possibile partenza anche di Ranieri verso Pordenone.