Un difensore in extremis? Forse!

Dal momento in cui ha deciso di confermare Kouame, la Fiorentina ha raffreddato le proprie manovre di mercato in entrata. Però un difensore centrale, alla fine, potrebbe approdare lo stesso a Firenze.

Inutile nascondersi il fatto che, nel caso la società decidesse di affondare il colpo, il primo nome in questa lista è Nikolaou dello Spezia, anche perché con i liguri si potrebbe arrivare allo scambio con Nastasic che continua a non convincere fino in fondo.

Lo Spezia chiede anche un conguaglio economico in questa operazione ed è questo il punto della discordia in tutta questa operazione.