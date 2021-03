Un difficile esame di maturità e un’occasione ghiotta in mezzo a quattro scontri diretti

Domenica sarà Fiorentina-Milan. I viola sono reduci dalla bella vittoria esterna a Benevento, che ha ridato morale a una squadra in netta difficoltà nelle ultime settimane. Il Milan invece, prima dell’importantissima partita di stasera in Europa League contro il Manchester United, arriva dalla sconfitta interna contro il Napoli che potrebbe costargli la lotta al titolo. Con i cugini interisti ormai a +9 e con il fiato sul collo di una Juventus che deve recuperare una partita, i rossoneri sono obbligati a vincere per rimanere aggrappati alla vetta della classifica.

Per la Fiorentina sarà un esame importante quando difficile, non soltanto per l’avversario ma anche per il calendario della 28esima giornata. Il caso vuole che nel prossimo turno di Serie A, tolte Fiorentina e Benevento (che giocherà a Torino contro la Juventus), tutte le squadre della parte destra della classifica (dunque ancora in lotta per la salvezza) giochino contro. Il programma infatti offre Crotone-Bologna, Parma-Genoa, Sampdoria-Torino e Spezia-Cagliari; quattro partite che potrebbero muovere in maniera sostanziosa il fondo della classifica.

Punti difficili contro un avversario difficile, che vorrebbero dire però un passo significativo verso una rapida tranquillità. Fiorentina, questo è il tuo esame di maturità.