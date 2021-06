Un doppio obiettivo nel Cagliari per Gattuso: la richiesta per Nandez però è di quelle ‘impossibili’

Potrebbero partire da Cagliari due pezzi importanti delle ultime stagioni come Nahitan Nandez e Charalampos Lykogiannis, centrocampista e terzino sinistro: La Nuova Sardegna inserisce anche la Fiorentina tra le pretendenti, citando delle presunte richieste da parte di Gattuso. Sul greco la concorrenza è rappresentata dalla Lazio ma con qualche contropartita l’affare sarebbe anche fattibile. Ben diverso il discorso per l’uruguagio, già proposto alla Fiorentina qualche anno fa: per lui Giulini pretende il pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni, una cifra praticamente impossibile e non solo per il club viola.