Un doppio SI’ alla Fiorentina in 24 ore. Le altre situazioni vive e se El Shaarawy vuol venire deve fare un super taglio all’ingaggio

La Fiorentina incassa un doppio sì nel giro di 24 ore. Il primo è quello del difensore del River Plate, Lucas Martinez Quarta, mentre il secondo è quello di Josè Callejon. L’ex Napoli è svincolato e Pradè, si legge su La Nazione, l’ha messo nel mirino una decina di giorni fa. Questo affare è strettamente legato al caso Chiesa e ad un suo eventuale passaggio alla Juventus.

Altre situazioni vive? Sempre sul quotidiano cittadino si parla di De Paul. Operazione questa che comporterebbe uno sforzo molto simile a quello che la Juventus ha programmato per Chiesa. Prestito oneroso e riscatto obbligatorio per una cifra totale di una quarantina di milioni.

E El Shaarawy? Farebbe e farà di tutto per tornare in Italia dalla Cina, ma si dovrebbe ridurre l’ingaggio del 75 per cento.