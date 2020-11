Un dubbio che tanti allenatori vorrebbero avere. Ma di quale portiere ha bisogno adesso la Fiorentina?

Da una parte tanti miracoli che hanno tenuto a galla la squadra nei momenti difficili. Dall’altra un vero e proprio amuleto, con il quale la Fiorentina ha collezionato uno score formidabile. Dragowski e Terracciano sono, ad oggi, due sicurezze in mezzo a tanti dubbi per Cesare Prandelli.

Tanto che, dopo l’ennesima egregia prestazione di Terracciano in Coppa Italia, Firenze è tornata a chiedersi chi dei due portieri sia quello più adatto alla causa viola. Il discorso è sempre lo stesso: Dragowski offre un compromesso, quello di commettere qualche leggerezza a fronte di interventi ben al di sopra del compitino. Terracciano invece appare più completo, probabilmente per via della sua maggiore esperienza, ma meno incline ai miracoli incredibili. Una parata come quella di Dragowski su Okaka, tanto per fare un esempio, nel repertorio dell’italiano non c’è. Ma allo stesso tempo, il polacco tende ad uscire meno del collega, spesso preferendo rimanere in porta e agire di riflesso.

Di cosa ha bisogno dunque la Fiorentina? Di un portiere che salvi le partite con parate fuori dall’ordinario o di uno meno spettacolare e “miracoloso”, ma più sicuro in altre situazioni? Le quotazioni per adesso sono tutte a favore di Dragowski, e sembra che Terracciano dovrà accontentarsi di qualche apparizione. Ma una cosa è certa: un dubbio come quello che ha Prandelli, vorrebbero averlo tanti allenatori.