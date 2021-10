Un errore di Dumfries costa la vittoria all’Inter. Juventus al pari della Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La nona giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo tra Inter e Juventus. A San Siro, le due squadre si sono divise la posta in palio: nel primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa, con Dzeko bravo nel ribattere in porta un tiro di Calhanoglu respinto dal palo. Nella ripresa Allegri inserisce Dybala e Chiesa, ma la Juventus non riesce a creare molto: a pochi minuti dal 90′, però, Dumfries colpisce ingenuamente Alex Sandro. Mariani, dopo aver visto l’episodio al VAR, concede il calcio di rigore: Dybala spiazza Handanovic per l’1-1 finale. In classifica, l’Inter sale a diciotto, mentre Allegri aggancia Fiorentina e Atalanta a quindici.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 25, Inter 18, Roma 16, Fiorentina, Juventus, Atalanta 15, Lazio 14, Empoli, Bologna 12, Torino, Sassuolo, Verona 11, Udinese 10, Sampdoria, Venezia 8, Spezia 7, Genoa, Cagliari 6, Salernitana 4.