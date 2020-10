Un errore e tante buone cose: la prima di Martinez Quarta

Il riacutizzarsi del problema al piede di German Pezzella, costretto al cambio, ha permesse a Lucas Martinez Quarta di debuttare con la maglia della Fiorentina. Il difensore argentino si è posizionato sul centro-destra della difesa a tre, con Milenkovic che è stato spostato al centro da Iachini.

Dopo qualche minuto necessario per adattarsi, l’ex River ha messo subito in mostra le sue qualità migliori. L’anticipo sul diretto avversario e la capacità di ripartenza dal basso. Da un suo passaggio in verticale, un fondamentale che manca a tutti gli altri difensori viola, è nato il gol del 3-1 di Castrovilli. In occasione dell’unica sbavatura della partita, viene salvato da Dragowski che respinge in corner il tentativo di Okaka.