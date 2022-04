Un errore non cancella quanto di buono fatto finora: il messaggio motivazionale di Commisso per Igor

Anche se lontano fisicamente, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non manca di manifestare la sua vicinanza alla squadra. Stavolta il patron viola ha voluto parlare direttamente con Igor, protagonista in negativo della partita di ieri contro la Salernitana, raggiungendolo telefonicamente al termine dell’allenamento.

Commisso ha fatto i complimenti al difensore per la stagione che sta facendo, dicendogli di non demoralizzarsi perché episodi come quelli di ieri possono capitare. Un errore non cancella quanto di buono fatto finora, ha detto il presidente prima di raccomandare a Igor (e a tutta la squadra) la massima attenzione e sacrificio per le ultime cinque partite.