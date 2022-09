Un esordio in Conference League con qualche assente tra i convocati. E allora i millennials hanno una chance… dal profumo d’Europa

Domani alle ore 18:45, la Fiorentina farà ufficialmente ritorno in una competizione europea, per la prima volta dal 2017. Allo Stadio Franchi arriva l’RFS di Riga, la Cenerentola della Conference League (vietato sottovalutarla). Poco fa, la società viola ha diramato la lista dei convocati (LEGGI QUI). Oltre alle risapute assenze di Igor per squalifica e Milenkovic per infortunio, non saranno della partita Nico Gonzalez e Duncan.

Insomma, la squadra non ha ancora ingranato la marcia a pieno ritmo, nel senso che, purtroppo, alcune scelte sono forzate e strettamente dettate da problemi fisici continui. Un fattore a cui abituarsi ancora per un po’, visto un inizio di stagione mai così fitto. Tuttavia, in questa situazione di incertezza, c’è chi ne può approfittare.

Per la sfida di domani, sono stati convocati tre millennials: il classe 2002 Alessandro Bianco, ormai, non è un volto nuovo (anche se deve ancora fare il suo esordio in Serie A), mentre almeno per la prima squadra lo sono il 2003 Dimo Krastev e il 2004 Costantino Favasuli.

Come risaputo, Bianco ha un suo spazio nelle gerarchie di questa Fiorentina, pur se non propriamente in primo piano. Fino a gennaio sarà viola, questo è garantito. E anche Krastev comincia ad entrare in pianta stabile in prima squadra, almeno finché Milenkovic non si sarà ripreso. Aquilani ha creduto nel ragazzo bulgaro, arretrandolo da mediano a centrale difensivo; ciò ha migliorato nettamente il suo rendimento. Per Favasuli è la classica prima volta, una grande emozione per un appena 18enne, persino in campo europeo. Se scenderanno in campo domani, ce lo dirà il tempo. Intanto, è bello vedere i primi ragazzi che emergono da un ciclo molto vincente della Fiorentina Primavera come questo.