Un esordio passato in sordina

Il pareggio contro lo Spezia ha fatto passare in secondo piano anche l’esordio con la maglia della Fiorentina di José Maria Callejon. Subito dopo il pareggio di Farias, Iachini ha deciso di far entrare lo spagnolo e Pulgar al posto di Castrovilli e Bonaventura. 13′ più recupero, un lasso di tempo in cui l’ex Napoli non è riuscito a farsi notare. Subentrato in un ruolo difficilmente spiegabile, visto che in quel momento la Fiorentina giocava con 3 difensori, 4 centrocampisti e lo stesso Callejon, Kouame e Vlahovic, non ha avuto palloni validi per mettere in difficoltà la difesa dello Spezia. Per un giudizio più completo va dunque aspettata la partita di domenica contro l’Udinese, in cui verosimilmente il numero 77 viola farà il suo esordio dal 1′.

0 0 vote Article Rating