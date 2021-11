Un esterno e un centravanti: la Fiorentina stringe il cerchio. Tutti i nomi nel mirino

Il ritorno in Italia di Rocco Commisso sarà importante anche per quello che riguarda il calciomercato della Fiorentina. Non sola per la vicenda relativa a Dusan Vlahovic, ma anche per i possibili acquisti che rinforzerebbero la squadra se un piazzamento in Europa restasse a portata di mano.

Con Commisso in Italia tutto sarà più immediato e si potrà finalmente capire quanto investire su un esterno d’attacco di alto livello, come Berardi. Sulle fasce si valutano, stando al Corriere dello Sport-Stadio, le candidature di Orsolini del Bologna, Deulofeu dell’Udinese e Faivre del Brest, su cui c’è forte il Milan.

La Fiorentina dovrà trovare anche un centravanti: in prima fila c’è Scamacca, ma la società è al lavoro per strappare Julian Alvarez alla Juventus. Senza dimenticare le opzioni che portano a Borja Mayoral e Arthur Cabral.