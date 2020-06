Un esubero potrebbe tornare utile nella corsa per arrivare a Fares

Potrebbe proseguire l’avventura in Emilia di Bryan Dabo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, il centrocampista ancora di proprietà della Fiorentina ora in prestito alla SPAL, potrebbe essere la pedina di scambio per arrivare a Mohamed Fares, esterno della formazione biancazzurra che piace molto ai viola. Vedremo se ci saranno aggiornamenti su questo fronte nel corso delle prossime settimane.

