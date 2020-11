Un ex allenatore della Fiorentina positivo al Covid 19

L’ex allenatore della Fiorentina Stefano Pioli è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo ciclo di tamponi in casa Milan. Come riporta Sky Sport, l’allenatore di Parma non presenta sintomi e si trova attualmente in isolamento. La seduta di allenamento della squadra è stata annullata. Tutti gli altri tamponi per quanto riguarda il Milan, hanno dato esito negativo.

