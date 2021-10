Un ex attaccante della Fiorentina diventa… Una materia scolastica e sarà studiato tra i banchi di scuola!

Non solo uno degli attaccanti più forti del Mondo, l’ex Fiorentina Momo Salah sarà una materia scolastica in Egitto. Sì avete letto bene, la storia del giocatore egiziano sarà studiata dagli alunni del paese nordafricano come esempio non solo sportivo ma anche per la sua attività in prima linea sul fronte delle iniziative benefiche. A riportarlo è il Times nella sua sezione sportiva.

Tra faraoni e piramidi ci sarà dunque anche l’attaccante del Liverpool e chissà, magari anche un po’ di Fiorentina, squadra che lo ha messo prima di tutte in mostra nel calcio europeo.