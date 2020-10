Un ex attaccante della Fiorentina pronto al trasferimento in un altro club di Serie A

Dagli studi di Sky Sport è emerso che c’è una trattativa avanzata per l’ex attaccante della Fiorentina Nikola Kalinic, diretto al Torino dall’Atlético Madrid, dove è rientrato dalla Roma. L’idea è concreta per i granata che sono alla ricerca di un vice-Belotti. Dopo aver indossato la maglia viola, quella del Milan e dei giallorossi l’anno scorso, per il centravanti croato potrebbe così presentarsi la possibilità di vestire la casacca di un’altra squadra italiana.

0 0 vote Article Rating