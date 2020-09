Un ex centrocampista della Fiorentina scaricato dalla sua squadra. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia

L’Inter vuole disfarsi di Matias Vecino. L’ex centrocampista della Fiorentina non rientra nei piani di Conte e la società sta cercando in tutti i modi di trovargli una sistemazione. Per farlo, probabilmente, non dovrà andare troppo lontano visto che il Milan si è interessato. Le parti si erano già avvicinate in passato per uno scambio con Kessie, ma ora l’operazione potrebbe farsi davvero con Vecino che cambierebbe sponda del capoluogo lombardo.

