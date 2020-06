Un ex di lusso o un nazionale azzurro per invertire la tendenza sulla fascia sinistra?

Le difficoltà sulla fascia sinistra per la Fiorentina sono evidenti. Prima Biraghi, poi Dalbert, non hanno saputo dare garanzie alla squadra viola. E la situazione è alquanto complicata visto che al momento non si sa ancora quale accordo troveranno Fiorentina e Inter al termine dei prestiti. Chissà che allora Pradè non possa anche guardarsi intorno per quel ruolo, magari in Inghilterra. Già, perché il Chelsea è pronto a mettere sul mercato ben due esterni quali Emerson Palmieri e l’ex viola Marcos Alonso. I blues stanno infatti puntando Ben Chilwell del Leicester, e se dovesse arrivare uno tra i due sopra citati verrebbe sicuramente ceduto. E allora, chissà che la Fiorentina non possa farci un pensierino per invertire la tendenza negativa degli ultimi anni in un ruolo comunque molto importante.

