C’è anche un ex giocatore della Fiorentina all’interno del programma che andrà in onda sulle reti Mediaset, Temptation Island Vip. Si tratta dell’ex difensore, Lorenzo Amoruso, che sta diventando una presenza fissa dei reality (in passato ha anche partecipato a Celebrity Masterchef).

Amoruso non sarà da solo sull’isola ma si presenterà con la sua attuale partner, Manila Nazzaro, Miss Italia nel 1999. Il programma verrà trasmesso a partire da martedì 7 luglio.