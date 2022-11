Un ex obiettivo della Fiorentina vuole tornare al Torino. A costo di abbassarsi lo stipendio

Il Torino non molla Dennis Praet. O forse sarebbe meglio dire, Dennis Praet non molla il Torino. Come riporta il portale di Tuttosport, la società granata ha sempre considerato il centrocampista, ex obiettivo di mercato della Fiorentina, come una priorità e sarà cercato con insistenza anche a gennaio.

Il giocatore non chiude le porte al Toro, tutt’altro. Il belga, che al Leicester City guadagna circa 2,5 milioni di € a stagione, sarebbe pronto ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare a Torino, fino a 1,8-1,9 milioni di €. C’è forte volontà da entrambe le parti, ma l’affare passa anche (e soprattutto) dal Leicester.