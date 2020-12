VIDEO: Un ex obiettivo per l’attacco della Fiorentina perde la testa: sputa in faccia ad un avversario e rischia una lunga squalifica

Vi ricordate di Marcus Thuram? L’attaccante del Borussia Moenchengladbach e figlio d’arte dell’ex Juventus Lilian era stato accostato spesso nello scorso calciomercato alla Fiorentina. Il giocatore ieri l’ha combinata grossa con un bruttissimo gesto. Nella partita persa in casa contro l’Hoffenheim ha infatti sputato direttamente in faccia a Stefan Posh, suo avversario. Risultato: Cartellino rosso diretto per il francese da parte dell’arbitro e una possibile squalifica di minimo di tre giornate in arrivo. C’è anche da tenere ben presente che, dato il periodo di emergenza sanitaria attuale, il gesto dello sputo potrebbe essere ritenuto ancora più pericoloso e gravo a causa di una possibile trasmissione del Covid 19.

Di seguito il video dell’ignobile comportamento da parte del giocatore: