Un ex scout della Fiorentina diventa multimilionario

Collaboratore e scout di Eduardo Macia in squadre come Liverpool, Southampton, Fiorentina e Betis Siviglia. Jakob Friis-Hansen è stato bravissimo nell’individuare alcuni giocatori che poi ha segnalato al dirigente calcistico, ma si è distinto ancora di più nel proprio, vero, campo lavorativo.

L’ex calciatore danese che ha giocato con Zidane al Bordeaux, tanto per dirne una, è diventato multimilionario nel settore degli immobili. La sua società, con sede a Copenaghen, ha chiuso l’ultimo bilancio con un attivo di 16,1 milioni di euro e il valore delle sue proprietà è di 37 milioni. Con numeri del genere si capisce come ricercare calciatori di talento per lui sia un semplice divertimento.