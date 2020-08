Un ex tecnico della Fiorentina Primavera potrebbe ripartire dalla Serie A

Leonardo Semplici potrebbe ripartire dalla Serie A. Dopo essere stato esonerato, e peraltro non ben sostituto, nella SPAL, l’ex tecnico della Fiorentina Primavera si ritrova a rappresentare uno dei candidati alla panchina dell’Udinese. Come riporta tuttomercatoweb, l’attuale tecnico Luca Gotti ha chiesto tempo per dare la sua risposta. Ma se non sarà convinto, l’Udinese punterà forte su Semplici o Maran, con il primo che ad oggi sembra in vantaggio.

0 0 vote Article Rating