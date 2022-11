Un filotto da record per Italiano. E contro il Milan…

La vittoria contro la Salernitana ha fatto segnare la quinta di fila per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, considerando tutte le competizioni. Un record per la gestione del tecnico viola, che in precedenza si era fermato solo a quattro. Ricapitoliamo: il filotto viola inizia al Franchi contro il Basaksehir in Conference (2-1), per poi battere a domicilio Spezia (1-2 in campoonato), Riga (0-3 in Conference) e Sampdoria (0-2 in campionato). Poi la vittoria di ieri sera a Firenze contro i campani.

Cinque vittorie di fila, con la Fiorentina, Italiano non ci era mai riuscito. La scorsa stagione, a cavallo tra novembre e dicembre, la squadra viola aveva trovato la vittoria in Serie A consecutivamente contro Sampdoria, Bologna e Salernitana, per poi battere in Coppa Italia il Benevento.

Ora la partita con il Milan, con la fiducia arrivata da 5 gare vittoriose. A San Siro per provare l’impresa che vorrebbe dire record anche in campionato: nella gestione Italiano, la Fiorentina infatti non ha mai vinto più di 3 partite di fila.