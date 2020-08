Un finale di stagione che non ha convinto: ora su Vlahovic c’è da prendere una decisione

Da possibile titolare il prossimo anno a possibile partente. L’escalation di Vlahovic con la maglia della Fiorentina dopo la sosta non è stata di certo positiva. Iachini non gli ha concesso più i minuti in campo che il serbo si era guadagnato prima dello stop. Tra prestazioni non all’altezza e un Cutrone che lo ha scalzato dalle gerarchie. Anche il rientro di Kouame ha tolto spazio al classe 2000 che ora, di quella abbondanza offensiva tanto chiacchierata, sembra essere il primo indiziato a lasciare Firenze, quasi sicuramente in prestito anche se in molti non sembrano voler veder partire.

La sua debacle ha mostrato i limiti di un ragazzo sicuramente di grande prospettiva ma ancora acerbo, che in un momento dove era sotto la lente d’ingrandimento della società viola, non ha saputo mettere in mostra tutte le sue potenzialità. Nel caso in cui Vlahovic rimanga a Firenze bisognerà dargli spazio e fiducia, altrimenti la sua giovane età potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Sarà ancora amore o addio? Una decisione difficile, da prendere con il massimo dell’attenzione.