Un finale di stagione per due obiettivi vivissimi: questa Fiorentina Primavera può fare paura a tutti

Il finale di stagione si avvicina anche per la Fiorentina Primavera. I ragazzi di Aquilani sono chiamati all’ennesima finale consecutiva in Coppa Italia contro l’Atalanta, per provare a raggiungere una quarta incredibile vittoria di fila del torneo nazionale giovanile. Prima dell’appuntamento del Penzo però, in programma il 4 maggio, la squadra giovanile viola ha da affrontare tre partite di campionato: SPAL (in casa), Napoli e Bologna (in trasferta). Dopo la finale invece, i gigliati se la vedranno contro Sampdoria (in casa) e Roma (in trasferta).

La classifica attuale dice Fiorentina a 48 punti in 29 partite in quinta piazza, in piena zona play-off per le finali nazionale. Tra gare da non sbagliare SPAL, Napoli e Bologna e scontri diretti, contro la Sampdoria, la squadra viola deve concludere al meglio il campionato di Primavera 1, per tornare alla fase finale dopo un anno sabatico (lo scorso anno la squadra non si è qualificata).

L’imperativo è mettere la stessa attenzione a entrambi gli obiettivi, perché questa Fiorentina ha dimostrato di poter battere tutte le avversarie. La doppia vittoria contro la Roma (in Primavera 1 e in semifinale di Coppa Italia) insegna.