Un fisico bestiale: La Fiorentina ha la sua coppia di centrali. E i numeri sorridono

Ci vuole un fisico bestiale. Anzi, meglio due. Perché tra le rotazioni vorticose che hanno riguardato ogni reparto, da un po’ di tempo nella categoria centrali difensivi escono i nomi di Milenkovic ed Igor. Colossi umani che paiono integrarsi alla perfezione.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nelle ultime sei partite giocate dalla Fiorentina i due son partiti titolari in coppia cinque volte contro Spezia, Atalanta, Juventus, Verona e Bologna: con la Fiorentina che è stata bucata appena tre volte, score non male per una squadra spesso accusata di difendere in modo troppo allegro, con la linea altissima che rischia di creare voragini.