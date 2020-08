Un fondamentale pacchetto da trattenere e rinforzare

I numeri sono chiari: la forza della Fiorentina di Iachini è la compattezza difensiva e le prestazioni di Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres (tutti anche col vizio del gol) sono sotto gli occhi di tutti.

Nonostante i contratti in scadenza nel 2022 per il serbo e l’argentino, i viola hanno il dovere di trattenere (e provare a rinnovare) entrambi perché si sono dimostrati fondamentali per l’allenatore marchigiano.

Anzi, dopo il prolungamento con Caceres, i gigliati dovranno ulteriormente rinforzare il reparto con almeno un giocatore pronto e del solito livello.

Il campo ha parlato: la Fiorentina deve puntare su questo trio ed aumentarne la qualità se vuol crescere ancora.