Un Gallo di troppo nel pollaio: Belotti alla Fiorentina impone il ‘sacrificio’ di qualcuno. Ecco chi rischia di più

Qualora arrivasse alla Fiorentina, chi potrà fare spazio ad Andrea Belotti? Su La Nazione questo è il tema portante dell’articolo dedicato al mercato viola. Di giocatori che possono giocare al centro dell’attacco ce ne sono già tre: Vlahovic, Cutrone e Kouame. L’arrivo del bomber granata imporrebbe un sacrificio.

Per Cutrone che deve essere riscattato nel giugno 2021 dal Wolverhampton, è possibile trovare un accordo per un ristorno dei soldi. Del resto a loro interessa che arrivi la cifra pattuita entro quella data, non chi materialmente li verserà ovvero se la Fiorentina o un altro club. Kouame è quello che rischia meno, perché è molto versatile e potrebbe tranquillamente ‘riciclarsi’ come seconda punta o attaccante esterno. Per Vlahovic si imporrebbe una decisione seria. E’ forte, la società punta molto su di lui (tanto che da tempo si parla di rinnovo), ma non può stare perennemente all’ombra di qualcun altro. Per lui potrebbero aprirsi le porte del mercato e per un’esperienza (magari in prestito) fuori da Firenze.