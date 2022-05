Un Gallo nel pollaio viola: La pole position della Fiorentina

Monta il nervosismo in casa Torino, con il presidente, Urbano Cairo, che ormai non crede più nel ripensamento da parte di Andrea Belotti.

L’ultimatum posto al Gallo sarebbe scaduto stando a quello che si legge sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi e ora il centravanti è alla ricerca di una nuova destinazione.

E’ uscita la pista del Monza di Berlusconi e Galliani, ma in pole, stando sempre al giornale sportivo, ci sarebbe la Fiorentina senza escludere altre possibilità (dalla Roma al Napoli) con il gap temporale: entrerebbero in azione più avanti e solo in determinate circostanze.