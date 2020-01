Un gesto che sancisce il ritorno alla pace tra Fiorentina e Perugia

Giuseppe Barone è un nuovo calciatore del Perugia. In Umbria, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è stato dirottato dal padre, direttore generale della Fiorentina, Joe. Un’operazione che conferma il fatto che tra Perugia e i viola sono tornati ad esserci ottimi rapporti, dopo che la vicenda di Gianluca Mancini aveva rotto l’amicizia. Una vicenda quella, spiacevole, che era finita addirittura per vie giudiziarie.

L’allora Fiorentina dei Della Valle aveva accusato Massimiliano Santopadre, patron degli umbri, di aver rivenduto il difensore (oggi alla Roma) all’Atalanta ad un prezzo inferiore al valore reale, grazie all’escamotage di inserire nella trattativa con un’ipervalutazione del proprio figlio, portiere, così da ridurre al minimo la quota da versare al club viola come metà del profitto della rivendita del difensore stabilita da contratto.