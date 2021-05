Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha voluto salutare Gennaro Gattuso, neo allenatore della Fiorentina, con un post su Instagram. Queste le parole scritte dall’ex giocatore dell’Empoli: “Speravamo tutti in un finale diverso, ma questo non può cancellare quello che ci hai dato in queste due stagioni! Grazie di tutto mister! In bocca al lupo a te e al tuo grandissimo staff!”