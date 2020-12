Un giovane americano per la Fiorentina?

Secondo quanto riportato dal sito sportivo americano CBS Sports, la Fiorentina sarebbe vicina a raggiungere un accordo con Bryan Reynolds, terzino destro classe 2001 di proprietà dell’FC Dallas, società militante in MLS. La trattativa sembrerebbe però essere ancora in fase embrionale, visto che questo accordo riguarderebbe per il momento solo il calciatore texano. Per portarlo in Italia servirebbe anche l’ok della società americana, tenendo conto che il suo contratto scadrà nel 2024. Su di lui c’è anche l’interesse di Roma, Juventus e Club Brugge.

