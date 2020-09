Un giovane attaccante romeno rifiuta la Fiorentina. Ecco quanto aveva offerto la società viola per lui

Secondo quanto riportato dal sito romeno Ziare.com l’attaccante classe 2002 Louis Munteanu del Viitorul avrebbe rifiuto la proposta di contratto offertagli dalla Fiorentina. La società viola aveva offerto per lui alla società romena 1,5 milioni di euro per il suo cartellino, ma la volontà del calciatore e della famiglia di rimanere a giocare in patria ha prevalso nella trattativa, che si conclude dunque con un nulla di fatto.

