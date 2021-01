Un giovane portiere dalla Bulgaria per la Fiorentina

La Fiorentina prova a stringere anche per Ivan Andonov. Il club viola vuole il giovane portiere bulgaro, classe 2003, e quello di oggi potrebbe essere il giorno giusto per poterlo vedere in Italia.

Un acquisto di prospettiva, certo, ma è anche vero che il giocatore proveniente dal Levski Sofia potrebbe trovare fin da subito spazio nelle giovanili.