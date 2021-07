Samuele Spalluto, giovane attaccante della Fiorentina protagonista dell’ultima stagione della Primavera viola, è pronto a lasciare Firenze.

Oggi il giocatore è passato dal centro sportivo Davide Astori per sbrigare le ultime pratiche prima di tuffarsi nella sua prima avventura tra i professionisti. Andrà dunque in prestito al Gubbio, club che milita in Serie C.