Una ex pianticella viola si trasferisce in prestito in Sicilia: ecco la sua destinazione

Andy Bangu l’ex capitano della Primavera viola nella mattinata di domani firmerà il suo nuovo contratto che lo legherà alla società siciliana. Il classe ’97 di origini congolesi dopo l’esonero dal Gubbio di mister Guidi ha trovato inspiegabilmente, come gli altri viola in prestito alla società umbra, pochissimo spazio sotto la guida tecnica di Torrente, cosi la decisione di valutare nuove soluzioni, alla fine per la storia e la piazza ha prevalso Catania.