Un giovanissimo attaccante della Fiorentina Primavera va in prestito al Cesena. Domani l’ufficialità

I movimenti del calciomercato della Fiorentina non sono ancora del tutto terminati… almeno in ambito Primavera. La società gigliata ha concluso l’affare: Adrian Denes, giovanissimo 18enne, andrà in prestito al Cesena fino al termine della stagione. I bianconeri, dunque, si assicurano un rinforzo per il proseguo della stagione; la Primavera lotterà per una complicatissima missione salvezza.

Domani arriverà l’ufficialità dell’operazione e Denes sarà ufficialmente un nuovo calciatore bianconero, almeno fino a giugno.