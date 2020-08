Un giro di attaccanti a cui la Fiorentina assiste da lontano. In attesa di tentare il grande colpo

Un giro di attaccanti a cui la Fiorentina, per il momento assiste da lontano. E che coinvolge, almeno stando alle voci di queste settimane, due possibili obiettivi della squadra viola: Mandzukic e Milik. Due sogni nel cassetto, giocatori di alta fama che rappresenterebbero davvero dei grandi colpi. Ma per adesso, il loro destino sembra altrove: il croato è stato infatti offerto alla Roma, per sbloccare la strada che porterebbe Dzeko alla Juventus. Per quanto riguarda Milik, invece, il Napoli non ha certo intenzione di svenderlo ma sia Juventus che Roma continuano a puntarlo. Insomma, il polacco rappresenta un po’ per tutti l’alternativa, mentre sarebbe ovviamente una prima scelta per la Fiorentina. Per adesso Pradè osserva gli sviluppi, ed è probabile che faccia la sua mossa solo tra qualche settimana. Per regalare a Firenze un attaccante coi fiocchi.

